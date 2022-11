The Witcher 3: Wild Hunt per PS5 e Xbox Series X|S verrà mostrato domani, 23 novembre, nell'ambito di uno speciale REDstreams che potremo seguire in diretta a partire dalle 18.00, ora italiana.

In uscita il 14 dicembre, l'aggiornamento per PS5 e Xbox Series X|S di The Witcher 3: Wild Hunt potrà contare su decine di miglioramenti visivi, tempi di caricamento più rapidi e il supporto per il ray tracing, andando duque a sfruttare l'hardware delle nuove console.

"Sintonizzatevi domani, mercoledì 23 novembre, alle 18.00, per seguire i REDstreams e scoprire cosa c'è in serbo per voi con l'aggiornamento next-gen gratuito di The Witcher 3: Wild Hunt, in arrivo questo dicembre", recita il messaggio pubblicato dal team polacco.

Come noto, i possessori di The Witcher 3: Wild Hunt per PS4 e Xbox One potranno scaricare gratuitamente l'update su PS5 e Xbox Series X|S, ma la nuova edizione del gioco sarà disponibile anche per l'acquisto sugli store digitali e includerà tutti i DLC e le espansioni.

Peraltro anche le edizioni precedenti dell'action RPG verranno aggiornate con l'introduzione di una serie di contenuti ispirati alla serie Netflix di The Witcher.