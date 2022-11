Horizon Forbidden West: un libro con gli artwork ufficiali da Dark Horse

Horizon Forbidden West avrà anche il suo libro con gli artwork ufficiali, pubblicato in USA da Dark Horse Books, contenente vari documenti artistici da parte di Guerrilla Games che attestano il lavoro svolto nel corso dello sviluppo del gioco.

The Art of Horizon Forbidden West, questo il titolo del libro nell'edizione americana, effettua una cronaca dettagliata della creazione di Horizon Forbidden West, in particolare per quanto riguarda l'aspetto creativo e artistico.

The Art of Horizon Forbidden West: un'immagine del libro

Grande importanza è ovviamente riservata alle illustrazioni, che sono riprodotte in una forma particolarmente lussuosa e ben apprezzabile.

Il libro è composto da oltre 200 pagine di concept art, disegni, illustrazioni e commenti collegati da parte dei vari sviluppatori che hanno partecipato ai lavori su Horizon Forbidden West. Trattandosi di un titolo che punta molto sull'aspetto visivo, di conseguenza anche il suo art book appare decisamente ricco e interessante.

Nel libro ci saranno approfondimenti sullo sviluppo del gioco per PS5 e PS4, in particolare per quanto riguarda la costruzione delle ambientazioni e dei personaggi, ma anche della particolare tecnologia presente nel mondo di gioco e ovviamente dei dinosauri meccanici che lo popolano.

L'uscita in USA è prevista per il 25 aprile 2023 e sarà presente in un'edizione Standard e in una Deluxe con alcuni contenuti aggiuntivi, mentre restiamo in attesa delle informazioni sull'arrivo in Italia.