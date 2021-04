Days Gone 2 cancellato: il director non conferma né smentisce la questione

Days Gone 2 pare sia stato cancellato, o comunque il progetto sembra non sia stato approvato da Sony, desiderosa di puntare su titoli di più sicuro successo nella sua politica incentrata sui blockbuster, ma la questione non è stata né confermata né smentita dal director Jeff Ross, interpellato sull'argomento vista la sua attività "sospetta" in ambito social a seguito della rivelazione di Bloomberg.

In base a una recente indagine del giornalista Jason Schreier di Bloomberg, Days Gone 2 sarebbe stato bocciato da Sony, che avrebbe messo Bend Studio al lavoro su un altro gioco e a supporto anche di un presunto remake di The Last of Us. Nonostante il primo capitolo sia stato ben accolto soprattutto dal pubblico, evidentemente i numeri non sarebbero tali da far rientrare un seguito nella strategia di Sony improntata sui blockbuster, secondo il quadro che emerge dall'articolo.

La questione ha scatenato subito un coro di proteste da parte di molti fan, che vorrebbero invece vedere Days Gone 2 realizzato. All'interno di tutto questo, nelle ore scorse il co-director del gioco, Jeff Ross, si è dimostrato piuttosto attivo sul fronte social retwittando o apprezzando i tweet di varie persone che esprimevano supporto per Bend Studio e sostenendo la causa di Days Gone.

Il comportamento di Ross poteva sembrare una sorta di conferma di quanto sta accadendo a Bend Studio secondo il report di Schreier, al che il director ha voluto specificare la propria posizione, di fatto con un "no comment": "Ciao a tutti, grazie per dimostrare tutto questo supporto. Non sono in grado di confermare o smentire alcunché, dunque tenete presente che se metto un like a qualche tweet significa solo che ho letto i messaggi e li apprezzo, nient'altro. Vi voglio bene!"

Questo è quanto ha scritto Ross nel suo tweet, che si dimostra estremamente corretto ed equilibrato, riuscendo a tirarsi fuori tranquillamente dalla polemica in corso. A dire il vero, un "no comment" in questo stato di cose potrebbe essere interpretato come una sorta di conferma della visione emersa dall'articolo di Schreier, ovvero che Bend Studio non sia al lavoro su Days Gone 2 per scelta di Sony, ma rimaniamo ancora nell'ambito delle speculazioni.

Ricordiamo, peraltro, che Days Gone è in arrivo questa primavera anche su PC, come primo titolo di una nuova mandata di giochi Sony su piattaforma Windows.