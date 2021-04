My Hero Academia, il cosplay di Himiko Toga da Alexy_Sky affascina e inquieta

Da My Hero Academia sembra che Himiko Toga sia uno dei soggetti più gettonati per i cosplay, come dimostra anche questa notevole interpretazione da parte di Alexy_Sky, che riesce piuttosto bene a replicare il particolare misto di fascino e terrore che il personaggio in questione riesce ad infondere, con il suo precario equilibrio psichico.

Himiko Toga fa parte dell'Unione dei Villain, eppure è riuscita a diventare uno dei personaggi più carismatici della serie, grazie alla stranezza che contraddistingue il suo carattere e il suo aspetto. Al di là delle sue spiccate capacità in combattimento, quello che colpisce di Himiko è ovviamente la sua spiccata indole folle e sadica, che richiama alquanto il tipico stereotipo della yandere nipponica.

In linea con questa visione, Himiko alterna un'apparenza da semplice studentessa tranquilla e carina, finanche dolce a tratti, ad accessi di follia omicida, che palesa una notevole instabilità mentale del soggetto in questione. Perfettamente in linea con questo suo squilibrio è anche il quirk che la contraddistingue, con il quale può trasformarsi nell'aspetto di qualsiasi altro personaggio dopo averne bevuto il sangue.

Il cosplay di Alexy_Sky, rispetto ad altri, non indulge più di tanto sugli aspetti più deviati di Himiko, limitandosi al suo aspetto più piacevole e carino, anche se non mancano gli inquietanti canini allungati che caratterizzano il personaggio, oltre allo sguardo che non si può propriamente considerare rassicurante.

