Breath of The Wild, il cosplay di Zelda di jessblazecosplay è notevole

The Legend of Zelda: Breath of The Wild, nonostante siano passati tanti anni dalla sua pubblicazione su Nintendo Wii U e Nintendo Switch, ispira ancora tantissime persone. La bella principessa e il coraggioso Link, infatti, sono due personaggi che sono entrati, una volta di più, nel cuore di milioni di giocatori. L'elaborato design dei personaggi, oltretutto, ha ispirato modelle come jessblazecosplay a realizzato un cosplay di Zelda davvero notevole.

Nell'attesa di nuove informazioni sull'attesissimo The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2, in tanti sono ancora alle prese con l'ultima avventura di Link e Zelda. L'eccezionale gameplay, uno dei migliori open world in circolazione, e l'ispirato character design, infatti, hanno creato un mix davvero eccezionale, che ha dato vita ad un vero e proprio capolavoro immortale.

La modella jassblazecosplay è riuscita a creare un costume di Zelda davvero notevole, preciso sia nei colori che nel modello. A questo ha aggiunto un paio di accessori davvero notevoli, come la tavoletta utilizzata per viaggiare in lungo e in largo per Hyrule e la cintura e i guanti di pelle. In poche parole di tratta, a nostro avviso, di un cosplay di ottima fattura, in grado di valorizzare sia il personaggio che colei che lo ha interpretato.

Che ne pensate?