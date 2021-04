Knockout City, la beta cross play è stata scaricata 1 milione di volte

Attraverso un'infografica, Electronic Arts ha condiviso un po' di numeri della recente beta di Knockout City. Il publisher americano ha voluto testare le funzionalità cross play di questo gioco ispirato al dodgeball, in modo da arrivare preparato all0appuntamento del 21 maggio. La risposta del pubblico è stata piuttosto buona, con oltre 1 milione di download e 116 milioni di minuti giocati.

Andiamo a scoprire tutti i numeri della beta cross play di Knockout City:

L'infografica della beta cross play di Knockout City.

I numeri più interessanti sono sicuramente il milione di download della beta, che hanno generato più di 116 milioni di minuti giocati e 93,7 milioni di minuti guardati su Twitch.

Coloro che si fossero persi questa prova, avranno una seconda opportunità di provare Knockout City in concomitanza con il lancio del 21 maggio. La prova gratuita sarà disponibile per un periodo di tempo limitato su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC su Origin, Steam ed Epic Games Store e PlayStation 5 e Xbox Series X|S tramite retrocompatibilità. Questa sorta di demo estesa consentirà di provare direttamente il gioco completo.

Lo avete provato? Cosa ne pensate?