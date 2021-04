Pokémon: il cosplay di Azzurra di pattiecosplay prende letteralmente vita

La serie di Pokémon è sempre stata piuttosto amata dalle cosplayer e dai loro colleghi di tutto il mondo. Se prima erano Misty e Ash i due personaggi più amati, ultimamente anche la bella Azzurra, l'allenatrice specializzata in pokémon acqua, è riuscita a ritagliarsi una buona fetta di fan. Una di queste è sicuramente pattiecosplay che ha interpretato più volte questo affascinante personaggio.

Azzurra è la Capopalestra di Keelford, una città di mare della regione di Galar. Come dicevamo è specializzata in pokémon d'acqua, che sa usare con grande efficacia e abilità. Figlia di un pescatore e di una commerciante, grazie ai suoi genitori è cresciuta a stretto contatto con i Pokémon di tipo Acqua, arrivando a conquistare il titolo di Capopalestra. Il suo pokèmon preferito è Drednaw, che dynamizzerà durante le vostre battaglie.

Nel video postato da pattiecosplay si può vedere la modella indossare il suo costume e la sua parrucca da Azzurra, per un effetto davvero convincente. Sembra proprio che l'allenatrice prenda vita. La realizzazione del costume e della capigliatura sono di buon livello e la modella non manca di metterci un po' di fisicità per assomigliare il più possibile ad Azzurra. Che ne pensate?