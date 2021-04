Nintendo Switch: sconti eShop sui giochi quasi terminati, ecco le migliori offerte

Come molti sapranno, è in corso una grande offerte per i giochi multigiocatore di Nintendo Switch sul Nintendo eShop. I giocatori possono trovare più di 190 videogame in sconto. La promozione, però, sta per terminare: se la volete sfruttare vi conviene non perdere tempo! Ecco alcune delle offerte più interessanti.

Le offerte saranno valide fino alla mezzanotte di domenica 11 aprile 2021, ovvero domani. Ci sono, come detto, più 190 giochi in sconto per Nintendo Switch, ma ecco alcuni degli sconti più interessanti:



Splatoon 2 - 33%

Crash Team Racing Nitro-Fueled - 50%

Dragon Ball FighterZ - 84%

Mortal Kombat 11 - 60%

LEGO CITY Undercover - 75%

Super Bomberman R - 75%

Super Mario Party - 33%

New Super Mario Bros. U Deluxe - 33%

Diablo III: Eternal Collection - 50%

Questi sono ovviamente solo alcuni degli sconti disponibili sul Nintendo eShop. Se volete visualizzare tutte le offerte, non dovete far altro se non raggiungere lo store digitale a questo indirizzo oppure accedere al negozio direttamente tramite la vostra console Nintendo Switch.

Vi ricordiamo che ogni acquisto eseguito tramite Nintendo eShop permette di ottenere un 5% in punti d'oro, i quali possono essere spesi per ottenere uno sconto su un acquisto successivo. Infine, vi segnaliamo che il presidente di Nintendo ha parlato di "nuovi giochi e nuove serie" in programma, non solo Mario e Zelda.