Pokémon, il cosplay di Misty firmato DanielleDeNicola è molto vivace

Torniamo dalle parti di Pokémon per un altro cosplay, anche in questo caso dedicato a Misty, uno dei personaggi storici della serie, essendo presente all'interno dell'universo in questione fin dagli inizi, in questo caso reinterpretata dalla brillante DanielleDeNicola.

Misty è la capopalestra di Celestopoli, che decide di seguire Ash Katchum nelle sue avventure affidando la palestra alle sue tre sorelle, almeno nella storia della prima serie animata di Pokémon, ambientata nella regione di Kanto. Specializzata in pokémon di tipo acqua, la ragazza diventa una grande amica del protagonista storico della serie animata Ash, ed è uno dei volti più noti nell'ampio lore dei mostriciattoli tascabili.

In questo caso, DanielleDeNicola non ha propriamente una presenza fisica simile a quella di Misty: la modella ha un corpo decisamente adulto e prorompente che si accorda poco con quello esile del personaggio, eppure in qualche modo riesce a recuperarne alcune caratteristiche.

Questo soprattutto grazie alla capigliatura appariscente, ovviamente, e alla perfetta riproduzione della mise tipica di Misty nella sua versione più classica, ovvero maglietta gialla, pantaloncini di jeans corti e scarpe rosse da ginnastica. Se non altro, il piglio vivace sembra proprio essere quello giusto e potremmo interpretare questo cosplay come un'ipotetica versione di Misty adulta.

