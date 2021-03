L'Attacco dei Giganti: il cosplay di Annie Leonhart di FarahCosplay è glaciale

Torniamo dalle parti de L'Attacco dei Giganti per il nuovo cosplay da parte di FarahCosplay, in questo caso incentrato sul personaggio di Annie Leonhart, riprodotta in maniera decisamente azzeccata.

Personaggio piuttosto complesso e sfaccettato, Annie è emersa dal 104° Corpo di Addestramento Reclute ed entrando a far parte successivamente del Corpo di Gendarmeria. Si tratta apparentemente di una ragazza solitaria e fredda, piuttosto chiusa e difficilmente avvicinabile, ma è anche in grado di esprimere i propri sentimenti con sincerità.

Sebbene preferisca lavorare da sola, invece di agire cooperando in una squadra, si tratta comunque di un personaggio piuttosto carismatico, che riesce ad avere una notevole presa su coloro che danno importanza al senso del dovere e della giustizia, anche per la decisione che la caratterizza in combattimento e non.

Annie custodisce anche un segreto fondamentale, che emerge nel corso della storia e che qui evitiamo di riportare per non incappare in eventuali spoiler nel caso in cui non siate abbastanza avanti con la storia. In ogni caso, l'interpretazione di FarahCosplay è davvero una delle più fedeli al personaggio in questione, sia come ricostruzione del costume, che riprende la divisa da combattimento di Annie, sia per l'aspetto del volto, che riproduce in maniera convincente i lineamenti della ragazza.

