Craftopia annunciato su Xbox Game Pass con un trailer: crafting e survival multiplayer

Craftopia è stato annunciato nel corso dell'evento ID@Xbox di ieri in arrivo su Xbox Game Pass, ed è un interessante action game con elementi survival open world, all'interno di un contesto multiplayer online.

Il gioco è già presente su PC in early access dal settembre 2020 e nel frattempo è cresciuto e si è arricchito, cosa che farà ancora con ulteriori aggiornamenti in tempo per l'arrivo su Xbox Game Pass per Xbox Series X|S e Xbox One oltre a PC. C'è un po' di tutto al suo interno: esplorazione, combattimento e progressione in stile RPG, survival con ricerca di risorse e sopravvivenza in un mondo ostile e poi crafting e costruzione.

I giocatori possono coltivare vegetali e allevare creature, cosa che può assumere dimensioni notevoli grazie agli elementi di industrializzazione e automazione che intervengono ai livelli più avanzati del farming, tanto da creare delle vere e proprie industrie e catene produttive di notevoli dimensioni.

L'esplorazione dei dungeon porta alla scoperta di nuovi tesori e risorse in una dinamica più propriamente RPG che comporta anche un'evoluzione dei personaggi. Inoltre, è possibile dedicarsi ad attività alternative come la pesca e varie altre azioni che si possono effettuare all'interno dell'ampio open world.

Presenti anche veicoli da guidare, elementi multiplayer e una creazione dei personaggi piuttosto profonda, che consente evoluzioni e personalizzazioni diverse attraverso skill tree differenziati. A questo punto, restiamo in attesa di una data di uscita che corrisponderà al suo arrivo su Xbox Game Pass, visto che Craftopia fa parte dei 20 giochi in arrivo sin dal D1 svelati all'ID@Xbox. Per conoscere gli altri, vi rimandiamo al riepilogo con tutti i giochi, i video e gli annunci dell'evento.