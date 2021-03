Lost Eidolons: RPG strategico a turni in stile Fire Emblem annunciato all'ID@Xbox

Lost Eidolons è tra le novità assolute mostrate nel corso dell'evento ID@Xbox e si tratta di un interessante RPG strategico a turni ad ambientazione medievale, che per struttura ricorda alquanto Fire Emblem anche se presenta un'ambientazione e uno stile decisamente differenti dal titolo Nintendo.

Sviluppato da Ocean Drive Studio, Lost Eidolons è un RPG single player che mette in scena combattimenti strategici a turni con visuale dall'alto, inframmezzati da momenti narrativi ed esplorazione in terza persona, almeno da quanto si vede nel trailer di presentazione.

Il gioco verrà lanciato in early access su PC nel corso del 2021 e arriverà anche su Xbox Series X|S e Xbox One, con probabile uscita anche su altre console successivamente, anche se non ci sono ancora informazioni specifiche al riguardo.

Ambientato nel mondo fantastico di Artemesia, il gioco presenta un'ambientazione fantasy medievale piuttosto realistica: protagonista della storia è Eden, un mercenario originario della città di Lonetta, che si ritrova in disgrazia a causa di una cospirazione perpetrata da un gruppo di aristocratici ai suoi danni.

A questo punto, inizia il suo viaggio di vendetta a redenzione, che lo vedrà però trascinato all'interno di varie macchinazioni e di una complessa trama fatta di sotterfugi, tradimenti e battaglie piena di scelte con risvolti morali da intraprendere, che porterà a scoprire la vera identità di Eden e allo scontro con l'imperatore Ludivictus.

Lost Eidolons è caratterizzato da una profonda caratterizzazione dei personaggi, da una attenta fase di preparazione delle truppe da schierare in battaglia e dai combattimenti veri e propri, che si svolgono in maniera strategica a turni su una mappa a scacchiera. Per gli altri giochi annunciati ieri, vi rimandiamo al riepilogo con tutti i giochi, i video e gli annunci dell'evento ID@Xbox.