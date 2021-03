Demon Turf: annunciato un folle platform 3D-2D per PC, Xbox e Nintendo Switch

Demon Turf è forse uno dei giochi più strani tra quelli annunciati nell'evento ID@Xbox di ieri dedicato agli indie, che pure ha messo insieme parecchie cose bizzarre, essendo un platform 3D con elementi 2D dall'ambientazione alquanto folle, in arrivo per PC, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Demon Turf è sviluppato dal team indie Fabraz, autori di Slime-San, e pubblicato da Playtonic Friends, l'etichetta di publishing fondata dal team di Yooka-Laylee. Si tratta fondamentalmente di un platform 3D, ma costruito in maniera molto particolare, fondendo sprite 2D su scenari pienamente tridimensionali e stili grafici differenti mischiati insieme.

La storia non è meno folle: protagonista del tutto è Beebz, una giovane demonessa che è stata incaricata dal Demon King in persona di rimettere ordine nel mondo demoniaco, ormai da tempo percorso da guerre intestine e scontri fra gang rivali ognuna guidata da un proprio boss. La situazione non è di facile soluzione ma Beebz è intenzionata a dimostrare il proprio valore e possibilmente affermarsi come Demon Queen con l'occasione.

I personaggi di Demon Turf sono bidimensionali e si spostano però all'interno di ambientazioni 3D, mischiando stili diversi che vanno dal realistico al cartoonesco totale, creando un effetto surreale e comico. Il tono umoristico che pervade tutto dona un tono decisamente faceto al mondo infernale, che si presenta veramente spassoso.

Demon Turf è atteso nel 2021 su PC, Nintendo Switch e console Xbox, ma pare sia stato già classificato anche per PS5, dunque è altamente probabile il suo arrivo anche su tale piattaforma, in attesa di conoscere la data di uscita precisa.