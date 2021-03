Dragon Ball, il cosplay dell'androide C18 di danielledenicola è sexy e combattivo

Vediamo un cosplay dell'androide C18 della serie Dragon Ball, interpretato in modo sexy e combattivo dalla cosplayer danielledenicola

, che deve essersi divertita davvero molto a entrare nei panni del personaggio.

La C18 di danielledenicola non è presa nella solita posa austera che la contraddistingue, ma in un momento di lotta. Guardando com'è ridotto il suo vestito deve aver già subito diversi colpi. Nonostante ciò non sembra aver perso la voglia di combattere ed è pronta ad affrontare l'avversario che le si para innanzi, almeno stando agli occhi, puntati rigorosamente fuori campo.

Davvero un lavoro riuscito quello della cosplayer danielledenicola, reso ancora migliore dall'ottima foto, curata nelle luci e nell'inquadratura.

I cosplay non finiscono qui. Se volete vederne altri tra quelli che abbiamo presentato, potete sfogliate la tag cosplay che vi darà accesso a tutti i contenuti di questo genere presenti sul sito. Tra le ultime proposte, invece, risaltano il cosplay di Eren Jager di jessblazecosplay, il cosplay della tecnica dell'erotismo di Jannet, il cosplay di Lucy Heartphilia di melissa_lissova, il cosplay di 2B firmato 流雲 e il cosplay di Black Canary firmato OMGcosplay.