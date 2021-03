Back 4 Blood: nuovo video di gameplay dal Future Game Show

Nel corso del Future Game Show di ieri sera è stato mostrato un nuovo filmato di gameplay di Back 4 Blood, survival cooperativo di Turle Rock Studios che somiglia sempre di più al Left 4 Dead 3 che Valve non ha voluto darci.

Nel video possiamo vedere diversi momenti di gioco, tra orde zombi, azione di squadra, sangue ovunque, sbudellamenti e armi di vario tipo. Se vi interessa il gioco, guardatelo sicuramente perché potrebbe convincervi della solidità del progetto.

Per il resto vi ricordiamo che Back 4 Blood è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Ieri è stato annunciato il rinvio al 12 ottobre 2021 della data d'uscita per problemi legati allo sviluppo (c'è bisogno di più tempo per completarlo.. Nel caso vogliate più informazioni sul gioco, leggete la nostra anteprima di Back 4 Blood.