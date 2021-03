The Lord of the Rings: Gollum: mini videoanteprima del gameplay dal Future Game Show

In occasione del Future Game Show di primavera, Daedalic ha pubblicato il primo video di gameplay di The Lord of the Rings: Gollum. In realtà si tratta più che altro di un accenno del gioco, visto che è possibile vederlo per pochi secondi. Comunque sia è meglio di niente e quantomeno è un modo per dare concretezza al progetto.

The Lord of the Rings: Gollum è il primo videogioco dedicato per intero al noto personaggio della trilogia tolkeniana. Guardandolo sembra uno Styx di nuova generazione, quindi un gioco stealth, il che non può che essere positivo. Comunque sia staremo a vedere cosa avrà effettivamente da offrire quando se ne vedrà qualcosa di più.

Per avere più informazioni, leggete la nostra anteprima di The Lord of the Rings: Gollum, in cui il prode Aligi Comandini ha scritto:

Seppur ancora chiaramente acerbo in molti elementi, The Lord of the Rings: Gollum sembra già voler seguire una strada ben definita dai suoi sviluppatori, e siamo rimasti colpiti dalla complessità delle mappe e dalla cura di certi elementi. Meccanicamente il gioco non sembra essere particolarmente rivoluzionario, ma se il level design e la campagna dovessero rivelarsi di alto livello, potremmo avere per le mani un notevolissimo stealth game, con un'ambientazione tra le più suggestive in circolazione. Non è poco.