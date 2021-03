The Lord of the Rings: Gollum, l'anteprima: abbiamo visto in azione il gioco

La febbre per il Signore degli Anelli forse non è ai livelli di un tempo, eppure - anche in virtù dei progetti legati all'universo di Tolkien in arrivo - potrebbe riaccendersi a breve, senza contare la sua comunque sempre impressionante potenza nel magico mondo dell'intrattenimento. Curioso quindi vedere i Daedalic alle prese con un gioco dedicato a un personaggio centrale per la saga come Gollum . Non fraintendeteci: la storia della casa tedesca è indubbiamente positiva, ma raramente si ha la tendenza a collegarla a blockbuster o progetti tripla A, e un lavoro come quello appena citato richiede investimenti e un impiego di risorse a dir poco significativi... Non deve dunque sorprendere che, quando siamo stati invitati alla versione digitale dei Daedalic Days (peraltro strutturati come una sorta di fiera online, con presentazioni e tavoli virtuali), The Lord of the Rings: Gollum sia stato il nostro focus principale (oltre che della maggior parte dei presenti). La volontà di vedere i Daedalic destreggiarsi con un'opera più imponente rispetto al solito era dopotutto molta, e la scarsità di informazioni ricevute fino a quel momento non ha fatto che aumentare l'interesse per una eventuale presentazione.

Fuga da Mordor

Il videogame dei Daedalic sembra essere una sorta di prequel al Signore degli Anelli, e dovrebbe inserirsi cronologicamente tra Lo Hobbit e quest'ultimo. Le vicende narrate, quindi, vi mettono plausibilmente nei panni di un Gollum da poco sfuggito dalle grinfie di Sauron e da Barad-Dur e dall'aspetto meno orrido e consumato dall'influenza dell'unico anello (anche se l'aspetto più "giovanile" potrebbe essere anche una semplice scelta stilistica).

Non essendo granché come combattente, il nostro deve aguzzare l'ingegno per sopravvivere, e spostarsi silenziosamente tra le impressionanti (e spigolose) strutture di Mordor, ovviamente piene zeppe di orchi e altre amenità. "Impressionanti" è peraltro l'unica parola che ci viene in mente per descrivere le mappe, perché è evidente come la loro complessità sia per certi versi il cuore dell'esperienza.

The Lord of the Rings: Gollum, non sembra infatti essere uno stealth game lineare incentrato sulla varietà dell'aproccio o su gadget particolari, bensì un titolo pensato per enfatizzare notevolmente l'esplorazione, e offrire percorsi multipli al giocatore per raggiungere i vari obiettivi. Questo porta a una naturale verticalizzazione delle mappe, con piattaforme spesso posizionate molto in alto rispetto all'obiettivo, e interi percorsi sospesi pensati per permettere a Gollum di bypassare molti dei peggiori ostacoli senza venir notato. Il protagonista, peraltro, è uno scalatore provetto, in grado di muoversi senza problemi su quasi qualunque parete. La libertà di movimento nelle varie location è praticamente totale, e siamo davvero curiosi di vedere fin dove si spingeranno gli sviluppatori durante la campagna, dato che dal gameplay mostrato sembrano voler alternare fasi più "guidate" a grosse zone approcciabili a piacere.