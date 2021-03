BAFTA Games Awards 2021: Hades è il Miglior gioco, ma PlayStation vanta più premi

Sono stati annunciati i vincitori dei BAFTA Games Awards 2021 e la vittoria della categoria Miglior Gioco va a Hades, il rogue-lite di Supergiant Games. Ci sono però premi anche per The Last of Us Parte 2, Ghost of Tsushima, Sackboy: A Big Adventure, Animal Crossing New Horizons e altri giochi. Vediamo tutti i dettagli.

La lista completa delle categorie premiate ai BAFTA Games Awards 2021, con relativi vincitori, è:



Migliore gioco - Hades

Gioco inglese - Sackboy: Una Grande Avventura

Animazioni - The Last of Us Parte 2

Raggiungimenti artistici - Hades

Raggiungimenti audio - Ghost of Tsushima

Gioco di debutto - Carrion

Gioco in evoluzione - Sea of Thieves

Gioco per famiglie - Sackboy: Una Grande Avventura

Gioco che va oltre l'intrattenimento - Animal Crossing New Horizons

Game Design - Hades

Gioco multigiocatore - Animal Crossing: New Horizons

Musica - Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Narrativa - Hades

Proprietà Originale - Kentucky Route Zero: TV Edition

Attore in un ruolo principale - Laura Bailey nei panni di Abby in The Last of Us Parte 2

Attore in un ruolo di supporto - Logan Cunningham nei panni di Ade, Achille, Poseidone, Asterio, Caronte e il Narratore in Hades

EE Gioco dell'anno (Votato dal pubblico) - The Last of Us Parte 2

Hades si porta a casa ben 5 BAFTA Games Awards 2021. The Last of Us Parte 2 invece ne ha ottenuti 3. Animal Crossing New Horizons e Sackboy Una Grande Avventura si fermano invece entrambi a due premi. Sony PlayStation, nel complesso, è l'editore che più di tutti ha vinto in questi BAFTA Games Awards 2021, con ben quattro titoli e sette premi.

Si è recentemente parlato di Hades su Xbox: ma la presenza del gioco all'ID@Xbox del 26 marzo è stata smentita.