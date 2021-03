Hades su Xbox: smentita la presenza del gioco all'ID@Xbox del 26 marzo

Microsoft ha smentito che Hades sarà presentato durante l'evento ID@Xbox del 26 marzo 2021, dopo le voci circolate a causa di un poster promozionale pubblicato da Twitch. Un rappresentante della compagnia ha parlato di un semplice errore.

Storia originale:

Probabilmente la versione Xbox di Hades sarà presentata durante l'evento ID@Xbox del 26 marzo 2021. Da cosa lo si è dedotto? In questo caso l'appiglio è decisamente concreto: un poster promozionale pubblicato da Twitch, che ha collaborato con Microsoft alla realizzazione dell'evento.

Osservando il poster, composto da diverse immagini, è stato impossibile non notare l'artwork principale di Hades.

Naturalmente non prendetelo come un annuncio ufficiale, anche se fatichiamo a ritenerlo un semplice errore da parte di Twitch, dato che le immagini usate per il poster non saranno sicuramente state scelte a caso.

Nel caso fosse annunciato, Hades sarebbe di suo un'ottima notizia per gli utenti Xbox, visto che si tratta di uno dei titoli più acclamati del 2020. Secondo alcuni è stato addirittura il gioco dell'anno, tanto le sue meccaniche sono solide e la cura per i dettagli elevata, nonostante il livello produttivo medio. Per quali piattaforme potrebbe uscire? Immaginiamo su tutte le Xbox attualmente sul mercato, quindi sulla famiglia di Xbox One e su Xbox Series X e S. Comunque sia staremo a vedere, visto che per ora non c'è alcuna conferma in merito.