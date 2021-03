Halo Infinite e Starfield potrebbero non arrivare nel 2021 per Jason Schreier

Jason Schreier, celebre firma di Bloomberg, oltre che gola profonda dell'industria, ha gettato dei dubbi sull'uscita di due attesissimi giochi: Halo Infinite e Starfield. All'interno di una lunga discussione su Twitter nella quale si discutevano i giochi rinviati al 2022, Schreier ha detto che "non sa" se Halo Infinite e Starfield, due dei principali giochi in produzione presso i Microsoft Game Studios, arriveranno entro la fine di quest'anno.

Si tratterebbe, quindi, di una notizia piuttosto sconfortante per tutti i fan di Master Chief: un rinvio al 2022 vorrebbe dire che 343 Industries ha avuto bisogno di più di un anno per mettere assieme i pezzi di Halo Infinite. Un gioco che, ricordiamo, avrebbe dovuto essere la ciliegina sulla torta di Xbox Series X|S.

Per quanto riguarda Starfield la delusione potrebbe essere minore, visto che questo atteso gioco di Bethesda è ancora avvolto in una fitta nebbia e la sua uscita potrebbe, quindi, essere sia molto prossima che incredibilmente lontana.

Il messaggio di Schreier, se estrapolato dal contesto, potrebbe lasciare spazio a maggiori interpretazioni. "Io non lo so" potrebbe semplicemente significare che non sono giunte voci al suo orecchio. Se si è preso la briga di rispondere ad un follower sotto una discussione nella quale si parlava del rinvio di Hogwarts Legacy, di Gotham Knights e "di altri giochi", il tutto diventa molto più preoccupante.

Noi, ovviamente, vi informeremo non appena sapremo ogni novità di Halo Infinite e Starfield.