Hogwarts Legacy è il primo di tanti rinvii annunciati nel 2021, per Jason Schreier

Hogwarts Legacy è solo il primo di tanti rinvii che saranno annunciati nel corso del 2021. A dirlo è stato il sempre ben informato Jason Schreier, che sembra davvero pessimista in merito, almeno stando al suo breve messaggio pubblicato su Twitter.

Schreier (commentando la notizia del rinvio di Hogwarts Legacy): "Il primo di tanti, tanti rinvii di giochi del 2021."

Il giornalista di Bloomberg di solito non si espone senza avere in mano qualche informazione attendibile, quindi è difficile non condividere il suo pessimismo. Del resto proprio nei scorsi giorni si è parlato di rinvii per God of War 2 e Gran Turismo 7... il 2021 non è iniziato per niente bene da questo punto di vista.

La pandemia ancora in corso, che ha causato forti rallentamenti nello sviluppo dei giochi, in particolare per la fase di QA, rischia di ridurre drasticamente le uscite dell'anno corrente, come previsto da diversi analisti negli scorsi mesi. Staremo a vedere quante saranno le vittime di questa terribile situazione.