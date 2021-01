R6S: le finali della 2020 European League Season si giocheranno dal 15 al 17 gennaio

La stagione competitiva esport di Tom Clancy's Rainbow Six: Siege sta per concludersi. Dal 15 al 17 gennaio 2021, infatti, si giocheranno online le finali della 2020 European League Season, la massima competizione continentale dedicata allo sparatutto tattico di Ubisoft.

Per motivi di sicurezza il torneo si svolgerà interamente online, ma questo non diminuirà il valore della competizione. Se da una parte le quattro migliori squadre del torneo si sfideranno per il titolo di campione europeo, dall'altra una squadra della European Challenger League affronterà una partita di promozione/retrocessione anticipata per riuscire a partecipare alla prossima stagione, guadagnando l'accesso al livello di competizione più alto di R6S.

Le partite delle semifinali e quella per il terzo posto della European League saranno giocate con la formula al meglio delle tre, mentre la finale della Challenger League, la partita di promozione/retrocessione e la finale della European League saranno giocate con la formula al meglio delle cinque partite.