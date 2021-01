Samsung Galaxy S21 non avrà caricatore e cuffie per rispettare l'ambiente

A poche ore di distanza dalla presentazione ufficiale durante il CES 2021, un leak conferma quello che in molti dicevano da tempo. Dopo le tante polemiche, condite da tanta ironia, il colosso coreano non inserirà all'interno del Samsung Galaxy S21 il caricatore e le cuffie. Una decisione presa, ufficialmente, per rispettare l'ambiente.

La scoperta è stata fatta dal leaker Evan Blass, che ha detto di aver scovato, e poi condiviso su Twitter, il materiale promozionale che Samsung pubblicherà a partire da domani. La conferenza stampa del CES 2021 di Samsung, il Galaxy Unpacked, infatti, è prevista solo domani alle 16. Nonostante questo sembra sia già possibile dire per certo che il nuovo Galaxy S21 non conterrà il caricatore e le cuffie. "Il Galaxy S21+ 5G arriverà con solo quello di cui hai bisogno - Un cavo USB type-C, la chiave per estrarre le SIM e la guida introduttiva. Solo un altro modo per essere buoni con l'ambiente", si legge nel materiale promozionale.

Un intento nobile, in linea con quello che il colosso coreano farà con la sua linea di TV Neo QLED, MICRO LED del 2021. Peccato che la stessa Samsung abbia fatto molta ironia quando la stessa decisione la prese Apple, per poi seguirne le sue orme come se nulla fosse, cancellando le battute social.

Oltre al materiale promozionale, Evan Blass ha scoperto anche alcune caratteristiche dei prossimi telefoni. Il Galaxy S21, S21+ e S21+ Ultra avranno schermi che andranno da 6.2 a 6.8 pollici. Lo schermo sarà piatto con la fotocamera centrale, tranne il S21 Ultra che avrà uno schermo curvo. Il processore sarà un Exynox 2100.

I modelli "base" avranno tre fotocamere posteriori, mentre l'Ultra aggiungerà uno zoom super-telephoto da 10X e 10MP al sensore standard da 108MP, la lente ultrawide da 12MP e il teleobiettivo 3X da 10MP.