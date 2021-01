Steam, dati in crescita per il 2020, nel 2021 vuole approdare in Cina

Valve ha pubblicato il resoconto del 2020 di Steam, con dati in crescita in tutti i settori e la volontà di approdare in Cina nel 2021. La crescita rispetto all'anno precedente è stata significativa e non solo grazie alla pandemia di COVID-19, che pure ha avuto il suo ruolo. Comunque sia i dati erano positivi già prima dell'inizio dell'emergenza. I risultati sono stati davvero eccellenti, con "nuovi massimi per gli utenti attivi mensili (120,4 milioni), gli utenti attivi giornalieri (62,6 milioni), i picchi di utenti simultanei (24,8 milioni), i nuovi acquirenti (2,6 milioni al mese), le ore di gioco (31,3 miliardi) e il numero di giochi acquistati (21,4% di aumento rispetto al 2019)."

Grande il successo anche dei diversi eventi lanciati nel corso dell'anno: i saldi del capodanno lunare, l'evento "Pulizie di primavera", i saldi estivi, i saldi di Halloween, i saldi autunnali, i saldi invernali e i Premi di Steam 2020; che hanno infranto i record dei saldi precedenti e hanno portato benefici a moltissimi sviluppatori, non solo tripla A, con un aumento del 36% di giochi che hanno ricavato più di 100.000 dollari durante i vari periodi promozionali.

"Oltre che in questi saldi, abbiamo speso molte energie nel garantire l'opportunità ai giochi di venire visualizzati all'interno del catalogo. Abbiamo sviluppato strumenti che rendono più semplice organizzare saldi ufficiali a tema ed eventi speciali e supportare il grande numero di conferenze, convention e festival di giochi organizzati da team esterni a Steam. Per via della cancellazione di diversi eventi dell'industria videoludica, fare in modo che gli sviluppatori abbiano modo di presentare i loro prodotti a potenziali clienti è diventato più importante che mai."

Come già accennato, tra i propositi per il 2021 di Valve, c'è lo sbarco ufficiale in Cina in partnership con Perfect World, un mercato sempre più appetibile per l'industria videoludica occidentale. Leggiamo tutti i propositi di Steam per l'anno appena iniziato: