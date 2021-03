Xbox Series X e S: lo smart delivery consente di conservare meglio i salvataggi

Eden Marie, un ingegnere capo che lavora per la divisione Xbox, ha spiegato perché la funzione di Smart Delivery di Xbox One, Xbox Series X e Series S consente di conservare meglio i salvataggi dei giochi e di usarli in modo più dinamico rispetto al passato. La sua spiegazione è semplice e allo stesso tempo molto interessante:

"Con lo Smart Delivery, ogni gioco ha un'identità condivisa tra tutte le generazioni di console, che lo rappresenta nel negozio, localmente sulle console e su Xbox Live."

"Come saprete, tutti i giochi Xbox da Xbox One in poi conservano automaticamente i salvataggi sul cloud. Quando avviate un gioco, questo richiama il salvataggio dal cloud, nel caso sia stato modificato in qualche modo."

"Poiché hanno tutti la stessa identità, a prescindere dalla generazione e dalla versione del gioco in vostro possesso, sincronizzano, leggono e scrivono esattamente gli stessi dati."

"Se ci pensate un attimo, ciò significa che potete lanciare la versione Xbox One di un gioco, continuare a giocare su Xbox Series X e S, quindi tornare a giocare su Xbox One o addirittura in streaming sul cloud."

Che dire? Effettivamente lo smart delivery è una delle funzioni migliori tra quelle introdotte nel mondo console negli ultimi anni, una di quelle inizialmente sottovalutate, ma che con il passare dei mesi appare sempre più indispensabile (o quantomeno molto comoda).