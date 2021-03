Kojima Productions: annuncio del prossimo gioco "presto", lo svela l'art director

Yoji Shinkawa, art director di Kojima Productions (Death Stranding), è stato intervistato da AI Hub e ha svelato che l'annuncio del secondo gioco della compagnia potrebbe arrivare presto. Vediamo tutti i dettagli.

Shinkawa ha affermato, in traduzione: "Be', sì, sto lavorando a qualcosa, è chiaro, e posso dirvi che probabilmente lo potremo annunciare abbastanza presto." Purtroppo l'art director non ha svelato altro. Shinkawa è un collaboratore di lunga data di Kojima e ha seguito il director nel nuovo team Kojima Productions. Shinkawa è noto soprattutto per il suo lavoro sui mecha del franchise Metal Gear.

Sappiamo che nell'ottobre 2020 Kojima Production stava cercando nuovo personale per un nuovo gioco: in totale cercava 25 sviluppatori. Kojima aveva affermato nel novembre 2019 di star guardando una serie di film horror per prepararsi a un progetto futuro e nell'aprile 2020 ha affermato che gli sarebbe piaciuto realizzare un gioco horror rivoluzionario.

L'autore dei Death Stranding aveva però anche affermato, nel maggio 2020, di aver cancellato un progetto "di grandi dimensioni" che era "nelle prime fasi dello sviluppo". Norman Reedus ha anche affermato di "star parlando" con Kojima per un nuovo progetto: ovviamente questo ha spinto i fan a pensare che si possa trattare di Death Stranding 2.

Nel gennaio 2020 Kojima aveva però affermato che gli sarebbe piaciuto provare a lavorare a qualche gioco di minori dimensioni, pubblicato solo in formato digitale, nel mentre il team si occupava del progetto maggiore. Kojima non ha nemmeno nascosto l'idea di voler provare a creare qualcosa di unico grazie alle piattaforme cloud. In sostanza, Kojima potrebbe star lavorando su qualsiasi cosa e per ora speculare in modo approfondito è inutile.

Sappiamo però che Kojima è affezionato al mondo PC e crede di aver soddisfatto i fan di Death Stranding.