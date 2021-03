Bloodborne, PS5: video di Digital Foundry mostra il gioco a 60 FPS e 4K upscaling

Uno dei grandi desideri dei giocatori PS5 è vedere una versione next-gen di Bloodborne, o almeno di ottenere una patch che permetta alla nuova console di Sony di riprodurre il gioco a 60 FPS. Una patch non ufficiale è stata in realtà già rilasciata, precisamente dal noto Lance McDonald, ma è dedicata alla versione PS4 e richiede di abbassare la risoluzione a 720p (e soprattutto richiede una console modificata). Riproducendo tale patch su PS5, però, quali risultati si otterrebbero? La risposta arriva dal video di Digital Foundry.

Digital Foundry non svela come ha fatto a ottenere un video di Bloodborne su PS5 (versione di sviluppo) con una patch a 60 FPS, probabilmente per proteggere la propria fonte. Il risultato è però ciò che più conta e sarete felici di sapere che con il gioco raggiunge una risoluzione nativa di 1080p a 60 FPS e, tramite una tecnica di upscaling AI, Digital Foundry ha trasformato il video in 4K per permetterci di immaginare come sarebbe giocare a Bloodborne su PS5.

La risposta finale è che Bloodborne su PS5 con la patch non ufficiale è in grado di girare a 1080p nativi e 60 FPS molto stabili. Ovviamente visto che Digital Foundry non ha catturato in prima persona il video, non può garantire che non vi siano alcuni frame duplicati o altri problemi che non possono essere rilevati senza passare attraverso l'hardware che riproduce il gioco.

Cosa ne pensate del risultato finale? Preferite forse Bloodborne PSX: il demake fan made in sviluppo?