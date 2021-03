Monster Hunter Rise: il trailer di lancio ci ricorda l'uscita del gioco

Capcom ha pubblicato il trailer di lancio di Monster Hunter Rise, la sua ultima fatica per Nintendo Switch, che ce ne ricorda la disponibilità. Il gioco si annuncia come un vero e proprio successo globale, soprattutto in Giappone dove è atteso in modo spasmodico.

Pensate che una compagnia ha dato un giorno di ferie per il lancio del gioco. Comunque sia il filmato, che trovate in testa alla notizia, è un ottimo modo per tornare a vedere Monster Hunter Rise in azione prima di lanciarsi nella mischia.

Se vi interessa, Monster Hunter Rise ha ricevuto delle ottime valutazioni dalla stampa internazionale. È piaciuto molto anche al nostro Christian Colli, che nella sua recensione ha scritto:

Monster Hunter Rise è la naturale evoluzione di una serie che cerca da anni di abbracciare un pubblico sempre più vasto. Capcom è riuscita a superare persino le vette raggiunte con Monster Hunter World, e l'ha fatto compiendo un vero e proprio miracolo tecnico su Nintendo Switch. Il risultato è un nuovo approccio che ci ha divertito tantissimo, ma che barcolla sull'endgame, forse ancora troppo acerbo e che andrà definito meglio attraverso i futuri aggiornamenti. Per adesso, Monster Hunter Rise è un inizio promettente che vogliamo veder crescere a tutti i costi e che consigliamo sia ai fan della serie, sia ai nuovi giocatori.