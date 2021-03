Control, il cosplay di Jesse Faden firmato frau_haku ci porta nella Oldest House

Control non è stato quasi toccato dai cosplay, eppure la carismatica protagonista del gioco, Jesse Faden, è un personaggio affascinante e alquanto memorabile, dunque accogliamo volentieri questa reinterpretazione da parte di frau_haku della rossa direttrice dell'FBC.

Il cosplay di Jesse da parte di frau_haku è estremamente elaborato, come spesso capita ai lavori della cosplayer in questione, che non si limita a una ricostruzione minuziosa di abiti e acconciature ma, grazie alla collaborazione con i fotografi, costruisce anche delle scenografie notevoli a ricreare il soggetto scelto.

In questo caso, oltre all'abito e alla particolare capigliatura di Jesse, negli scatti di frau_haku colpisce anche tutto quello che si trova intorno: grazie alla presenza di altre comparse, intorno alla protagonista sono ben riprodotti i vari dipendenti del Federal Bureau of Control intrappolati dall'Hiss, una caratteristica costante nelle ambientazioni del gioco.

Inoltre, la ricostruzione della Oldest House e degli uffici dell'FBC intorno alla modella, effettuata verosimilmente in computer grafica o con un fotomontaggio, risulta veramente impressionante per la fedeltà alle ambientazioni originali create da Remedy.

Per essere un cosplay, insomma, sembra esserci parecchio lavoro intorno a queste foto di frau_haku, ma questa è una caratteristica che accomuna diverse sue produzioni su Instagram.

