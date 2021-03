Tekken 7: Lidia Sobieski, una prima ministra con cui non è il caso di scherzare

Lidia però sembra, grazie al cielo, un personaggio molto meglio calcolato di quanto Leroy non fosse all'inizio (non che si tratti di una cosa difficile, ma tant'è): la prima ministra polacca pare infatti essere una guerriera sì pericolosa, ma non priva di debolezze. Insomma, è presto per dirlo, e probabilmente è il caso di aspettarsi qualche ritocco più in là, eppure Lidia potrebbe essere una new entry abbastanza bilanciata...

L'ultimo personaggio di Tekken, Lidia , ha lasciato a bocca aperta con il suo trailer di presentazione. Questa guerriera dura e pura, apparentemente dotata di quasi ogni mezzo possibile e immaginabile per rompere le ossa altrui, ha portato molti giocatori esperti a rivivere il trauma dei primi giorni di Leroy, per via della sua apparente capacità di usare parry e al contempo strumenti offensivi di tutto rispetto.

Difesa offensiva

Partiamo dalla prima caratteristica evidente: le parry. Già queste sono più sensate rispetto a quelle di Leroy, che bloccano praticamente ogni tipo di attacco e anche assalti multipli. Nel caso di Lidia questa sorta di difesa assoluta non può esistere: ogni sua parry blocca un colpo solo, e offre una finestra di tempo piuttosto limitata per rispondere, con conversioni raramente eccezionali in quanto a danni. Questo non significa però che non si tratti di strumenti utili durante i round: alternare certe serie di attacchi alle parry può prendere di sorpresa un nemico propenso a rispondere con colpi semplici e veloci, e si tratta comunque di mosse sempre funzionali per uscire da alcune spiacevoli situazioni.

La natura limitata delle "contromosse" di Lidia, comunque, limita le sue capacità difensive. Non che non sia possibile chiudersi a tartaruga con lei, ma si tratta alla fin fine di un personaggio che guadagna molto dalla pressione offensiva, quindi è meglio usarla aggressivamente il più delle volte. Lidia infatti dispone di attacchi medi a dir poco fantastici e piuttosto sicuri, che le permettono di incalzare l'avversario senza grandi problemi. Inoltre i suoi bassi sono alquanto pericolosi, anche se molto rischiosi una volta parati e non abusabili. Il migliore pare essere una veloce manata circolare simile a quella di Dragunov, che traccia il movimento del nemico e parte con una certa rapidità.

Tenete a mente le mosse che tracciano con questa maestra delle arti marziali... pur essendo dotata di normal ottime, infatti, è molto lineare nell'offensiva, e soffre chi è molto bravo a utilizzare i sidestep. Non bastasse, quando si tratta di combo non stiamo parlando di un personaggio da manate a caso sui tasti: Lidia richiede un livello di esecuzione almeno decente, e vista la sua complessità non è tra i personaggi più adatti ai principianti.