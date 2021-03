Sifu, nuovo video gameplay per il gioco di kung fu dal Future Games Show

Sifu era tra i giochi presenti al Future Games Show della notte scorsa, dove è tornato a mostrarsi in un nuovo video gameplay che ha messo in luce alcune altre caratteristiche di questo particolare titolo, tutto incentrato sui combattimenti a suon di kung fu e arti marziali assortite.

Sifu è stato annunciato per la prima volta con un trailer dallo State of Play del 25 febbraio, nuova produzione del team SlowClap in arrivo su PC, PS4 e PS5 in data ancora da annunciare ma prevista probabilmente all'interno del 2021. Questo nuovo video illustra altre situazioni di gameplay tratte dal gioco e consente di approfondirne alcuni aspetti.

Pierre Tarno, co-fondatore di SlowCap, spiega nel video alcune caratteristiche di Sifu: si tratta di una storia di vendetta, che vede un giovane uomo cercare i cinque killer che hanno ucciso la sua famiglia. Questi sono cinque boss che rappresentano ognuno un elemento tra legno, fuoco, acqua, metallo e terra.

Questo ci porta ad esplorare diverse ambientazioni, con caratteristiche che richiamano i diversi elementi principali dei nemici a cui diamo la caccia. Il gameplay si svolge interamente in un susseguirsi continuo di combattimenti sfruttando le tecniche delle arti marziali, a mani nude o con armi bianche da usare nel corpo a corpo.

Come visibile anche dai video, a ogni morte il protagonista invecchia, modificando il suo aspetto, anche se questo elemento a quanto pare arriva a un certo limite oltre il quale non è possibile andare, almeno per il momento.