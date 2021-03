Tales Of: i giochi più venduti al mondo, l'Europa non ama la saga di Bandai Namco

I JRPG non sono da tempo il genere di punta del mercato videoludico. Ovviamente le migliori saghe sono "sopravvissute" fino a oggi e hanno continuato a proporre capitoli di qualità. Un esempio è Tales Of, la saga di Bandai Namco apprezzata in tutto il mondo. Esattamente, però, quanto è apprezzata? L'editore giapponese ha svelato le classifiche mondiali e regionali: i dati ci permettono anche di scoprire che l'Europa non ama particolarmente la saga.

Prima di tutto, vediamo qual è la classifica mondiale dei giochi Tales Of più venduti:



Tales of Symphonia - 2,400,000 unità Tales of Vesperia - 2,370,000 unità Tales of Destiny - 1,720,000 unità Tales of Zestiria Tales of Berseria Tales of Phantasia Tales of the Abyss Tales of Eternia Tales of Xillia Tales of Destiny 2

Vediamo invece ora la classifica giapponese/asiatica:



Tales of Destiny - 1,630,000 unità Tales of Phantasia - 1,330,000 unità Tales of Eternia - 1,200,000 unità Tales of Destiny 2 Tales of Vesperia Tales of the Abyss Tales of Symphonia Tales of Rebirth Tales of Xillia Tales of Graces

Passiamo ora alla classifica del Nord America:



Tales of Symphonia - 940,000 unità Tales of Vesperia - 810,000 unità Tales of Zestiria - 600,000 unità Tales of Berseria Tales of Symphonia: Dawn of the New World (include Tales of Symphonia Chronicles) Tales of Xillia Tales of the Abyss Tales of Graces Tales of Xillia 2 Tales of Hearts

Infine, vediamo la classifica dell'Europa:



Tales of Zestiria - 480,100 unità Tales of Symphonia - 480,000 unità Tales of Vesperia - 410,000 unità Tales of Berseria Tales of Xillia Tales of Symphonia: Dawn of the New World (inlcude Tales of Symphonia Chronicles) Tales of Graces Tales of Xillia 2 Tales of Eternia Tales of the Abyss

Come potete vedere, l'Europa è il mercato dove la saga ha meno successo. Il capitolo più venduto di Tales of si ferma a 480.000 unità, circa la metà del gioco più venduto in Nord America e circa un quarto del titolo più venduto in Giappone.

Tales of Arise saprà dominare le classifiche mondiali? Vi ricordiamo che il trailer dal Tales of Festival promette novità in primavera.