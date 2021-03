OnePlus: qualcosa di "mai visto prima" è in arrivo con la campagna True Colors

OnePlus ha qualcosa in serbo, a quanto pare qualcosa di "mai visto prima" che verrà presentato in maniera più chiara la settimana prossima, con l'avvio della nuova campagna promozionale True Colors da parte della compagnia.

"Siamo quasi pronti per farvi apprezzare tutta la bellezza dei colori di OnePlus 9 Series con "True Colours", grazie ad un misterioso fenomeno naturale catturato dalla fotocamera sviluppata in collaborazione con Hasselblad"

Questo è il messaggio ufficiale da parte di OnePlus, che a quanto pare si prepara ad annunciare qualcosa di molto interessante e legato alla sua collaborazione con Hasselblad, su cui si basano le fotocamere dei nuovi modelli della compagnia.

Questo fenomeno estremamente raro e quasi impossibile da vedere a occhio nudo sarà presentato al mondo la prossima settimana e darà il via alla nuova campagna #TrueColors di OnePlus.

In base a quanto riferito, la questione è incentrata su un misterioso fenomeno naturale che ci consentirà di apprezzare le qualità fotografiche dei dispositivi OnePlus, ma non sappiamo ancora di cosa si tratti. È evidente che al centro di tutto ci sia il comparto fotografico degli smartphone OnePlus e in particolare, probabilmente, del nuovo OnePlus 9, il modello di punta che ha convinto un po' tutti. Attendiamo dunque di capire di cosa si tratti seguendo questa campagna TrueColors da parte della compagnia.