Le auto BMW puntano sempre di più sulle microtransazioni e i DLC. Sì, stiamo usando una terminologia tipica del mondo videoludico e non particolarmente adatta a un mezzo a quattro ruote, ma la realtà non è molto diversa.

Una discussione a riguardo è nata su Twitter recentemente, quando il giornalista automobilistico Jake Groves ha condiviso quanto accadutogli mentre guidava una BMW 530e. Cercando di attivare l'assistenza abbaglianti (HBA - High Beam Assist) dell'auto, si è ritrovato un messaggio a schermo che fa subito pensare al mondo delle microtransazioni e dei DLC videoludici: "L'HBA può essere acquistato nel ConnectedDrive Store. La funzione riduce il livello di fatica del guidatore durante le ore di buio spegnendo e accendendo automaticamente gli abbaglianti a seconda della presenza di veicoli in arrivo o di fronte al mezzo".

Secondo quanto segnalato, il costo dell'HBA per BMW è di 160 sterile, ovvero circa 187 euro, per un uso "illimitato". Si tratta ovviamente di solo una delle molteplici funzioni offerte come extra nello store BMW. Ci sono ad esempio servizi di musica, ricerca informazioni (notizie, tempo, punti di interesse), un servizio di concierge, update per le mappe GPS, informazioni sui parcheggi, sul traffico in tempo reale e servizi per sbloccare, bloccare o trovare l'auto usando un app mobile. I costi variano da 34 euro all'anno fino a 94 euro all'anno, o pacchetti ad acquisto singolo che possono costare anche più di 300 euro.

I guidatori sono divisi sull'argomento. Alcuni affermano che sia una buona idea rendere disponibili questi servizi tramite lo store e non doverli scegliere al momento dell'acquisto, mentre altri pensano che sia una mossa scorretta da parte di BMW. È perfettamente comprensibile che un servizio di musica sia a pagamento, ma funzioni come l'HBA rendono la guida più sicura e per molti dovrebbero essere comprese nel prezzo della macchina.

Molte di queste feature sono state introdotte nel tardo 2019, ma solo di recente hanno attirato l'attenzione, soprattutto perché sono disponibili su sempre più nuovi modelli. Anche Skoda ha proposto qualcosa di simile, secondo alcune segnalazioni.

Le microtransazioni non piacciono, questo è certo. Emblematico il caso di Assassin's Creed Valhalla che ha subito lamentele per le microtransazioni: troppe e troppo costose per i fan.