Serie A su DAZN per i prossimi tre anni: il calcio italiano si sposta in streaming

DAZN ha ottenuto i diritti per trasmettere le partite della Serie A di calcio in Italia per i prossimi tre anni, una novità che sconvolge l'attuale panorama dell'intrattenimento multimediale nel nostro paese, considerando la portata dell'evento.

L'Assemblea di Lega si è espressa a favore di DAZN in netta maggioranza: 16 voti a favore (tra i quali compaiono praticamente tutte le big del campionato italiano) contro 4 contrari per la piattaforma di streaming. In seguito a questo risultato, DAZN diventa il nuovo centro delle trasmissioni per quanto riguarda il calcio in Italia, spodestando Sky che è stata battuta in maniera piuttosto sorprendente.

Ovviamente non si tratta di un argomento propriamente attinente all'ambito videoludico, ma visto il cambiamento avvenuto e il fatto che si tratti di un importante spostamento di potere verso lo streaming, che trattiamo spesso e volentieri, è una notizia che merita riferire. Il servizio video in streaming si è aggiudicato i pacchetti 1 e 3 per una cifra pari a circa 840 milioni di euro a stagione.

Con questo, trasmetterà 7 gare a giornata in esclusiva (ovvero il pacchetto 1) e 3 gare in co-esclusiva (pacchetto 3). A Sky dovrebbero rimanere le gare da trasmettere in co-esclusiva oltre a buona parte dei match di Champions League e tutta l'Europa League, con probabili collaborazioni rinnovate tra le due compagnie per non tagliare fuori gli utenti, ma su questo ancora c'è un notevole mistero.

Sembra anche probabile che DAZN abbia intenzione di incrementare i prezzi: a fronte di un'offerta del genere, è improbabile che il costo dell'abbonamento continui ad essere di 9,99 euro al mese ed è facile aspettarsi un aumento del costo mensile anche piuttosto importante.

Tornando all'ambito videoludico, ricordiamo l'eSerie A TIM e il fatto che la stagione di PES 2021 comincia con 4 giornate di warm-up e amichevoli.