Tales of Arise, il trailer dal Tales of Festival promette novità in primavera

Tales of Arise è stato presentato al Tales of Festival con un nuovo trailer che ci dà appuntamento a questa primavera per ulteriori novità sul gioco.

Annunciato ufficialmente all'E3 2019, Tales of Arise è l'ultimo episodio della celebre serie action RPG prodotta da Bandai Namco, che approderà in questo caso su PC, PS4 e Xbox One.

Sul pianeta Dahna, gli abitanti hanno sempre riverito Rena, il pianeta nel cielo, come una terra abitata da giusti e divini. Storie tramandate per generazioni nel corso del tempo si sono trasformate in realtà, nascondendo la verità agli abitanti di Dahna.

Per 300 anni, il popolo di Rena ha governato su Dahna, saccheggiando il pianeta delle sue risorse e spogliando la sua gente della dignità e libertà. Il nostro racconto inizia con due persone, nate in differenti mondi, che desiderano cambiare il proprio destino e creare un nuovo futuro.

Con un cast di personaggi originale, combattimenti dinamici e alcune classiche meccaniche di gameplay della serie, vivi il nuovo capitolo della famosa saga di Tales of, Tales of Arise.