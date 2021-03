Rust Console Edition: video svela che potrebbe esserci il cross-play

Rust Console Edition arriverà su PlayStation 4 e Xbox One (con retrocompatibilità per PS5 e Xbox Series X|S) e proporrà la miglior versione del gioco survival divenuto famosissimo su PC. Pare però che queste due versioni potranno contare anche su una funzione di cross-play. L'informazione arriva dal video che potete trovare a inizio notizia.

Questo nuovo leak mostrerebbe la versione beta di Rust Console Edition. Raggiungendo il minuto 9 del video, potete vedere che il giocatore apre un menù che mostra quali altri giocatori sono online e da quanto sono in vita. Come potete vedere, alcuni giocatori sono segnati con un controller e altri sono invece segnalati con il simbolo di Xbox. Questa distinzione fa pensare che sia attivo il cross-play.

Una possibilità è che il controller indichi i giocatori PS4, mentre il simbolo Xbox quelli Xbox (ovviamente). È strano però che solo la macchina da gioco Microsoft sia segnalata con un simbolo ufficiale e che i giocatori Sony siano classificati con un logo generico. Una seconda possibilità è che Rust Console Edition sia cross-play con la versione PC ma non con la console concorrente.

Questo video è infatti relativo, secondo quanto riportato, alla versione Xbox di Rust Console Edition: il controller indicherebbe quindi che quello è un giocatore PC che usa un controller. La mancanza di un simbolo tastiera+mouse potrebbe anche essere giustificata dal fatto che il cross-play è permesso di base solo con i giocatori PC che usano un controller, per assicurarsi che non vi siano differenze che avvantaggino una o l'altra categoria.

Si tratta comunque di pure speculazioni basate su un leak: gli sviluppatori non hanno ancora rilasciato informazioni ufficiali riguardo all'argomento. In attesa di novità su Rust Console Edition, ecco il teaser trailer ufficiale dell'atteso survival per PS4 e Xbox One.