Valheim: Stomwind Harbor di World of Warcraft ricreato, risultato incredibile

I giocatori di Valheim stanno sfruttando questo survival come un sandbox creativo e stanno di settimana in settimana ricreando luoghi famosi di altri giochi. Ora, vi proponiamo quanto realizzato dall'utente ericxsg e poi condiviso su Reddit. Parliamo, come potete vedere in calce, di Stormwind Harbor, location nota di World of Warcraft. Il risultato è veramente incredibile.

L'utente ha condiviso ben quattro immagini della sua versione di Stormwind Harbor da World of Warcraft che ci permettono di vedere quanto creato in Valheim da più angolazioni. Ci sono le varie banchine, la fortezza portuale che sovrasta l'area, le scale e le rampe tutte connesse e anche le navi in attesa di salpare.

Questo è stato possibile sfruttando la modalità debug del gioco che permette di lavorare con risorse infinite al pari della modalità creativa di Minecraft. Si tratta di un ottimo modo per mettersi al lavoro su opere di questo tipo in Valheim.

Quanto realizzato, lo ripetiamo, è notevole e siamo certi che abbia richiesto molte ore di dedizione e di confronto con l'area originale per assicurarsi che tutto fosse il più simile possibile. Gli unici limiti sono quelli imposti dal motore di gioco di Valheim: il creatore spiega infatti che durante la creazione il gioco viaggiava tra i 20 e i 25 FPS, rispetto ai normali 90 FPS che riesce a raggiungere quando gioca normalmente nelle foreste e nelle altre ambientazioni del gioco di sopravvivenza.

Non si tratta inoltre della prima volta durante la quale un giocatore di Valheim ricrea un luogo noto: vi abbiamo già mostrato, ad esempio, Riverwood di Skyrim.