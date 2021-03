Valheim: fan di Skyrim ricrea Riverwood e il risultato è incredibile

Valheim: Riverwood di Skyrim ricreato

Valheim e Skyrim sono due giochi abbastanza diversi, ma entrambi si basano sullo stesso immaginario fantasy nordico. Un fan dell'opera di Bethesda è stato quindi ispirato da questa connessione e ha creato all'interno di Valheim il villaggio di Riverwood che i giocatori di The Elder Scrolls 5 incontrano nelle fasi iniziali della loro avventura in qualità di Dragonborne. Come potete vedere dalle immagini a inizio notizia e in calce, il risultato è veramente incredibile.

Precisamente, parliamo dell'utente "LiteraryCringe" di Reddit che ha condiviso un paio di immagini della propria creazione all'interno di Valheim, con a corredo screenshoot di Skyrim per poter fare un rapido confronto tra quanto da lui realizzato e la versione originale. Potete vedere voi stessi che la somiglianza è incredibile: le uniche differenze sono conseguenza dello stile di Valheim e dal fatto che non girano sullo stesso motore grafico.

Non manca nulla nella Riverwood di LiteralyCringe: c'è la segheria con la sua ruota ad acqua, gli edifici in legno e paglia, il fiume che scorre al centro del villaggio con tanto di ponte e un muro fortificato non lontano. Anche le aree vicine al villaggio sono state ricreate in modo fedele. Si tratta di un risultato notevole considerando anche che Valheim non è ancora completo e arriveranno nuovi contenuti e nuove opzioni di personalizzazione più avanti.

L'autore afferma di aver speso circa una settimana a ricreare Riverwood in Valheim ma deve ancora completarlo, soprattutto per quanto riguarda gli interni. Ha promesso di aggiornare la community appena avrà finito. Dobbiamo quindi solo attendere che la sua opera sia completa.

Se siete curiosi di capire perché Valheim è tanto apprezzato, ecco il nostro speciale nel quale parliamo del segreto del suo successo.