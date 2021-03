Rust Console Edition, teaser trailer ufficiale dell'atteso survival per PS4 e Xbox One

Dopo essere diventato uno dei fenomeni del momento, Rust è finalmente pronto per arrivare anche su PS4 e Xbox One. Double Eleven e Facepunch Studios, infatti, hanno pubblicato il teaser trailer ufficiale di Rust Console Edition, la versione riveduta e corretta del loro survival in arrivo nei prossimi mesi sulle console di "vecchia generazione" di Sony e Microsoft.

Gli ultimi mesi di Rust sono stati una vera e propria altalena. Uscito a dicembre 2013 in versione Early Access su Steam, Rust è stato pubblicato nella sua forma definitiva solo a febbraio 2018. Nonostante questo è solo negli ultimi mesi che il gioco è riuscito a trovare un successo planetario e infrangere diversi record su Steam. Il tutto grazie ad alcuni streamer di punta che si sono appassionati al gioco e l'hanno diffuso tra i loro fan.

Una scena di gioco di Rust.

Grazie a questo rinnovato interesse, Rust sarebbe anche dovuto arrivare su console, ma l'emergenza Covid-19 ha rallentato i lavori di Facepunch Studios che ha dovuto rinviare di qualche mese le prime informazioni sul gioco. Ecco che, quindi, adesso possiamo vedere per la prima volta Rust in azione su Xbox One e PlayStation 4 grazie a questo teaser trailer ufficiale. Il gioco non ha ancora una data di uscita, ma ormai non dovrebbe mancare molto.

A questo indirizzo potrete trovare il sito ufficiale di Rust, dove trovare tutti i dettagli sulla versione console di questo survival.