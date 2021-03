PlayStation Now, marzo 2021: ecco i nuovi giochi PS4 aggiunti al catalogo

PlayStation Now si aggiorna a marzo 2021 con quattro nuovi giochi PS4 che sarà possibile utilizzare in streaming oppure scaricare e installare su disco laddove si possieda una PlayStation 4 o una PS5.

Disponibili a partire da domani, i titoli in questione sono lo shooter cooperativo a base di zombie World War Z, lo sparatutto aereo Ace Combat 7: Skies Unknown, l'action game in salsa sandbox inFAMOUS: Second Son e l'originale mix di strategia e shooting SUPERHOT.

World War Z, una sequenza che riprende quanto visto nel film.

World War Z, disponibile a tempo limitato fino al 6 settembre 2021, ci catapulta nello scenario post-apocalittico del film con Brad Pitt per coinvolgerci in frenetici scontri fra sopravvissuti e non-morti in perfetto stile Left 4 Dead.

Il genere umano è sull'orlo dell'estinzione, ma alcuni coraggiosi superstiti si organizzano per sconfiggere gli zombi che minacciano il nostro stile di vita.

Affronta immense orde di zombi in campagne incentrate sulla storia e ambientate nello stesso mondo dell'acclamato film, completamente giocabile in modalità cooperativa online fino a quattro giocatori.

Puoi anche scegliere di combattere per la sopravvivenza contro altri giocatori in un'ampia gamma di modalità di gioco e intensi scontri tra giocatori e contro gli zombi.

Ace Combat 7: Skies Unknown può vantare una resa del cielo davvero straordinaria.

Ace Combat 7: Skies Unknown, disponibile fino al 31 maggio 2021, è invece l'ultimo episodio della celebre serie prodotta da Bandai Namco, caratterizzato da combattimenti aerei ancora più emozionanti e realistici, nonché da una campagna narrativa di ampio respiro.

Mettiti al comando di alcuni dei più formidabili caccia del mondo e sfreccia fra le nuvole eseguendo acrobazie aeree mozzafiato e ingaggiando i nemici in tesissimi scontri tattici fra i cieli. Immergiti in una realtà alternativa in cui armamenti e mezzi del mondo reale, attuali e del prossimo futuro si fondono.

Scegli il tuo aereo fra un'ampia gamma di modelli moderni e futuristici e armalo con armi devastanti, per poi seguire il corso eventi partecipando a pericolosissimi scontri aerei. Ace Combat 7 include anche missioni esclusive compatibili con PlayStation VR, il cui scopo è creare un nuovo e vertiginoso livello di immersione.

inFAMOUS: Second Son, il protagonista del gioco in un combattimento.

inFAMOUS: Second Son è l'ormai classico action game sviluppato da Sucker Punch, terzo episodio della serie che racconta di un mondo sconvolto dall'insorgenza dei Conduit, esseri umani dotati di poteri speciali.

Dal creatore di Ghost of Tsushima arriva un'avventura a base di azione e superpoteri ambientata nell'America dei nostri tempi. I superpoteri di Delsin Rowe sono nelle tue mani.

Spingi al limite le tue incredibili abilità e scopri come le tue scelte possono influenzare la città e le persone che ti circondano: assorbi i poteri di altri superumani, solca i cieli di Seattle e plasma il tuo destino.

SUPERHOT, una sequenza di combattimento del gioco.

SUPERHOT, infine, è un originale mix fra strategia e sparatutto, in cui dovremo coordinare le nostre azioni sulla base del tempo disponibile per eliminare tutti i nemici che ci troveremo di fronte.

Con un mix di prudente strategia e massacro sfrenato, Superhot è uno sparatutto in prima persona in cui il tempo avanza soltanto quando ti muovi tu. Niente barre di salute rigeneranti. Niente munizioni piazzate dove serve.

Ci sei solo tu, in inferiorità numerica e a corto di armi, che afferri le armi degli avversari abbattuti per sparare, affettare e muoverti attraverso un uragano di proiettili in slow-motion.