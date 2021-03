League of Legends e Valorant giocheranno i Mid-Season Invitational a maggio a Reykjavík

Riot Games ha annunciato che i prossimi eventi dal vivo, ovvero il Mid-Season Invitational di League of Legends e la Fase 2 dai Masters di Valorant, si giocheranno a maggio 2021 a Reykjavík, la capitale dell'Islanda.

Il Mid-Season Invitational di League of Legends (MSI), che era stato annullato lo scorso anno a causa del COVID-19, vedrà l'inizio della competizione tra le migliori 12 squadre delle leghe regionali giovedì 6 maggio 2021, culminando con la finale sabato 23.

I Masters di Reykjavík del Valorant Champions Tour (VCT), che partiranno il giorno successivo, lunedì 24 maggio, saranno il primo evento di eSport di Valorant con una competizione internazionale dal vivo, e vedranno le migliori 10 squadre di tutto il mondo sfidarsi per aggiudicarsi un posto ai Valorant Champions, che si terranno nel corso dell'anno. I VCT Masters di Reykjavík si concluderanno con la finale che verrà disputata il 30 maggio.

Le competizioni di entrambi gli eventi avranno luogo nell'arena sportiva al coperto Laugardalshöll, che ospiterà per la prima volta in Islanda le migliori competizioni eSport dei due diversi titoli di Riot.

"Siamo tutti entusiasti di poter mostrare la competizione di altissimo livello degli eSport di Riot a un paese così splendido e unico come l'Islanda, per sottolineare come la passione per i nostri eSport si possa trovare in ogni angolo del mondo", ha dichiarato John Needham, Capo globale degli eSport di Riot Games. "L'MSI e i VCT Masters ci permetteranno di conoscere le stelle emergenti di questa stagione e costituiranno anche l'evento di partenza della nostra più ampia e apprezzata collaborazione con Verizon a sostegno dell'ecosistema dei nostri eSport".

Riot Games ha stretto una collaborazione con Verizion per Valorant e League of Legends.

Il Mid-Season Invitational (MSI) costituisce un terreno di scontro fondamentale all'interno della stagione annuale dell'eSport di LoL, in cui stelle emergenti e nuove squadre possono farsi conoscere. Il torneo si tiene tra il primo e il secondo split della stagione, e vede le migliori squadre di ciascuna delle 12 leghe regionali affrontarsi per il titolo. Quest'anno, il torneo avrà un nuovo formato e partirà con tre fasi, cominciando con i Gironi, in cui tutte le 12 squadre verranno divise in tre gruppi da quattro e giocheranno un doppio girone all'italiana al meglio di uno. Le prime due squadre di ogni gruppo passeranno alla fase successiva, dove si affronteranno in un altro doppio girone all'italiana al meglio di uno. Le migliori quattro squadre avanzeranno ai playoff e disputeranno partite a eliminazione diretta al meglio delle 5 nelle Semifinali e nella Finale.

I VCT Masters di Reykjavík riuniranno per la prima volta le migliori squadre di Valorant di tutto il mondo per stabilire quale sarà la più forte prima di entrare nella seconda metà della stagione. A partire da aprile, migliaia di squadre proveranno a qualificarsi per la Fase 2 dei Masters tramite i rispettivi eventi regionali Challengers, con le 10 migliori che si assicureranno un posto a Reykjavik.

"I VCT Masters di Reykjavík costituiscono il nostro prossimo passo per affermare VALORANT come l'eSport internazionale con la crescita più rapida", ha dichiarato Whalen Rozelle, direttore senior della sezione eSport di Riot Games. "I nostri fan sono tra i più appassionati al mondo e vogliamo impegnarci per offrirgli un evento dal vivo in modo che possano vedere il primo incontro internazionale delle loro squadre preferite".

Le squadre di entrambi gli eSport verranno messe in quarantena al loro arrivo in Islanda. Per la sicurezza e la salute di giocatori, staff e abitanti del posto, gli eventi non potranno avere un pubblico dal vivo, ma tutte le partite dell'MSI e della Fase 2 dei VCT Masters verranno trasmesse in tutto il mondo su diverse piattaforme digitali.