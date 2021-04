Cyberpunk 2077: il cosplay di Evelyn di Ladalyumos è tutto curve e neon

Cyberpunk 2077 non è certo uno dei giochi più apprezzati degli ultimi mesi. I problemi di lancio (in buona parte ancora presenti nelle versioni console) hanno inflitto un duro colpo all'immagine di CD Projekt RED e del gioco sci-fi. Al tempo stesso, i personaggi del gioco hanno lasciato il segno nell'immaginario comune, soprattutto in ambito cosplay. Ladalyumos, nota cosplayer, ci propone oggi una sua interpretazione di Evelyn, uno dei personaggi di Cyberpunk 2077.

Ladalyumos propone un cosplay molto simile alla versione originale, che appare nel gioco con un vestito a paillettes argento, una giacca nera, capelli blu e una generosa scollatura. Una delle immagini più note di Evelyn, proveniente da Cyberpunk 2077, mostra il personaggio illuminato dalle luci al neon di un night club. Ladalyumos ci propone quindi uno scatto vibrante, inondato dal blu e screziato di viola.

Ladalyumos non è affatto nuova al mondo del cosplay, come i fan sapranno. L'abbia vista recentemente con un cosplay di Lisa di grande impatto. Come non citare poi il cosplay di Yennefer, sempre firmato Lada Lyumos.

Cosa ne pensate di questo cosplay di Ladalyumos? Ritenete che abbia rappresentato correttamente Evelyn, il personaggio di Cyberpunk 2077?