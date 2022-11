PlayStation Plus: ecco perché alcuni giochi riscattati in precedenza non risultano più accessibili

Come spiegato da PlayStation Lifestyle, in alcuni casi i giochi riscattati in precedenza dal servizio PlayStation Plus prima della riforma di questo a tre livelli, ovvero in base al catalogo che ora viene definito "Essential", non risultano più accessibili, dopo che questi sono transitati all'interno del catalogo Extra e Premium.

Si tratta di alcuni casi particolari, tra i quali rientra ad esempio Greedfall, ed ha a che fare con la gestione delle licenze sui giochi digitali.

GreedFall è uno dei giochi che incorre nel problema delle licenze PS Plus

In base a quanto ricostruito da alcuni utenti su Reddit, se si è riscattato in precedenza un gioco sul PlayStation Plus base (poi diventato Essential) e successivamente tale gioco è stato riscattato (tramite nuovo download o meno) anche all'interno del catalogo PlayStation Plus Extra o Premium, quest'ultima versione effettua una sorta di scavalcamento sull'altra.

In sostanza, la nuova licenza legata al gioco su Plus Extra e Premium sovrascrive quella precedente, cosa che però introduce nuovi termini di utilizzo. Il problema emerge quando tale gioco viene infatti rimosso dal catalogo Extra e Premium: in tale caso il titolo non risulta più accessibile nonostante si fosse riscattato in precedenza attraverso il PlayStation Plus standard, termine che dovrebbe consentire l'uso del gioco finché l'utente rimane abbonato al servizio.

L'esempio citato su Reddit è proprio Greedfall, che è stato prima proposto sul Plus standard e poi all'interno di Premium ed Extra, venendo poi rimosso dal catalogo all'interno della rotazione standard di questo. Alcuni utenti hanno notato che il gioco non risultava più utilizzabile nonostante fosse stato ottenuto attraverso il Plus classico.

Ci sono testimonianze riguardanti anche altri giochi e in casi simili sembra che il ricordo all'assistenza clienti abbia risolto il problema.