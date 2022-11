God of War Ragnarok domina la classifica dei migliori giochi del 2022 di Time Magazine

Time Magazine, la celebre rivista americana, ha stilato la sua classifica dei migliori giochi del 2022, evidentemente in base alle preferenze della redazione, ponendo God of War Ragnarok al primo posto e varie altre esclusive PlayStation nella top ten.

Vediamo dunque la classifica del Time Magazine sui giochi migliori del 2022:

God of War: Ragnarok Horizon: Forbidden West The Quarry Elden Ring Stray The Last of Us Part 1 Sifu Resident Evil Village: Shadows of Rose LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Si tratta di una classifica che presenta diversi elementi di particolarità, non tanto per la prima posizione quanto per le altre.

God of War Ragnarok, uno screenshot

La presenza di Elden Ring solo in quarta posizione, per esempio, posizionato addirittura sotto a The Quarry, è qualcosa che può far discutere ma potrebbe spiegarsi anche con la direzione ovviamente non specializzata sui videogiochi della rivista in questione.

Nella top ten risultano peraltro ben tre first party Sony mentre sembrano essere stati totalmente esclusi i titoli Nintendo Switch, tra i quali ci sono state produzioni di notevole impatto nel corso del 2022. Al contrario, troviamo all'interno l'immancabile Stray, oltre a Sifu e, stranamente, Resident Evil Village: Shadows of Rose che è un DLC. Insomma, una selezione che ha aspetti curiosi e che non mancherà di far discutere, come spesso accade in questi casi.