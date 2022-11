L'artista dietro a F-Zero e Starfox sta lavorando a un nuovo gioco basato su un manga

Takaya Imamura, illustratore che per molti anni ha fatto parte di Nintendo, rendendosi responsabile del design di grandi successi come F-Zero e Starfox, sta per tornare nel mondo dello sviluppo videoludico lavorando a un nuovo videogioco ispirato a un manga creato da lui stesso.

Si tratta del suo debutto assoluto in qualità di mangaka, ma l'opera, intitolata Omega 6, ha già un adattamento in videogioco in sviluppo, in linea con il curriculum dell'autore. Omega 6 The Video Game è, al momento, il titolo del gioco in questione ed è in sviluppo presso il team nipponico Happy Meal, con uscita prevista per il 2023 su Nintendo Switch.

Secondo quanto riferito da 4gamer, che ha avuto modo di intervistare Imamura, il gioco è una sorta di avventura grafica testuale, incentrata soprattutto sulla narrazione attraverso testi e illustrazioni ma contenente anche alcune fasi di combattimento che richiedono l'intervento più diretto del giocatore.

La storia riprende gli elementi del manga di riferimento ma sarà comunque originale, ovviamente inserita all'interno del medesimo universo fantascientifico.

Omega 6 The Game, un'immagine del gioco

Il fumetto racconta di Thunder e Kaira, due cacciatori di taglie che viaggiano per lo spazio in cerca di un nuovo pianeta da abitare al posto della Terra.

Imamura, che ha lasciato Nintendo l'anno scorso, è stato il character designer di Starfox e F-Zero, avendo disegnato, fra gli altri, vari personaggi diventati poi delle icone per la casa di Kyoto: Fox McCloud e Falco Lombardi dal primo, per esempio, così come Captain Falcon da F-Zero, ma non solo. Sono opera sua anche i vari e strani personaggi di The Legend of Zelda: Majora's Mask, nonché il celebre Tingle, l'aspirate folletto che è diventato una vera e propria star nel mondo di Zelda.