The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X|S, nuovo video su miglioramenti e differenze

The Witcher 3: Wild Hunt sta per ricevere il suo upgrade "next gen" su PS5 e Xbox Series X|S, che arriverà il 14 dicembre portando con sé diversi miglioramenti grafici e c'è un nuovo video confronto con l'originale che cerca di mettere in luce più chiaramente queste differenze.

In questo caso si tratta di un montaggio da parte di ElAnalistaDeBits, piuttosto specializzato in queste genere di cose, che riesce a confrontare in maniera molto diretta e precisa le stesse scene viste nel trailer gameplay della versione PS5 e Xbox Series X|S pubblicato da CD Projekt RED con quelle tratte dalla versione originale.

Anche nel video in questione le differenze risultano piuttosto evidenti, come era emerso nel precedente video sui miglioramenti della nuova versione in confronto con l'originale.

Gran parte delle differenze riguarda la complessità degli scenari anche sulla lunga distanza, ma un grande effetto deriva anche dall'applicazione dell'illuminazione globale in ray tracing.

Le nuove versioni per PS5 e Xbox Series X|S offriranno modalità a 4K, modalità a 60 fps e supporto per AMD FSR 2.0, oltre a diversi cambiamenti applicati al gioco in termini di "quality of life", per migliorarne la fruizione. Il gioco potrà essere acquistato in questa nuova versione, ma chi lo possiede già su PS4 e Xbox One riceverà l'upgrade gratis, così come avverrà anche su PC.

Tra le altre novità troviamo riflessi attraverso screen space reflection, nuove opzioni per la telecamera, inclusa un'inquadratura ora più vicina alle spalle del protagonista, ampi miglioramenti alla vegetazione e alla distanza visiva e tante altre caratteristiche.