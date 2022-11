The Callisto Protocol: SpongeBob tra le fonti d'ispirazione per alcuni elementi

The Callisto Protocol è ormai molto vicino, con l'uscita fissata per la prossima settimana, e ulteriori informazioni stanno emergendo in questi giorni, tra le quali ne spicca una in particolare che vede SpongeBob SquarePants tra le fonti d'ispirazione del gioco.

Come abbiamo visto, Aasim Zubair e Glauco Longhi, due membri del team Striking Distance responsabili di vari elementi relativi alla direzione artistica e alla grafica, sono stati protagonisti di un'intervista a The Sun dalla quale sono emersi dettagli su nemici e ambientazioni, ma la questione delle fonti d'ispirazione ha fatto emergere dei dettagli veramente particolari.

A quanto pare, queste ispirazioni comprendono "Anche alcuni cartoni animati, come Spongebob", ha riferito in particolare Longhi.

The Callisto Protocol, un'immagine del gioco

"Abbiamo guardato ai cartoni per quanto riguarda la stilizzazione e i movimenti perché, nonostante il gioco sia molto realistica e punti all'immedesimazione, siamo ricorsi spesso alla stilizzazione per rendere alcuni elementi più impressionanti", si legge nell'intervista.

Questa riguarda vari aspetti del gioco: "Alcuni dei movimenti", per esempio, ma anche "il gore, il sangue e il modo in cui vengono rimossi gli arti, sono tutti basati su una spinta verso la stilizzazione per enfatizzare alcune di queste azioni. I cartoni animati sono degli ottimi esempi di questo, anche quelli Disney e Pixar, veicolano alcuni messaggi attraverso questo sistema".

Si tratta insomma di mettere in scena delle reazioni non solo convincenti ma anche impressionanti, spettacolarizzando e drammatizzando alcuni aspetti. In questo senso gli sviluppatori si sono rifatti ai cartoni animati, seppure con effetti ovviamente molto diversi. Possiamo immaginare che le continue modifiche di SpongeBob alla propria fisionomia e le assurde trasformazioni e deformazioni del suo corpo possano aver dato delle idee bizzarre a Striking Distance per The Callisto Protocol. Lo scopriremo al lancio del gioco, fissato per il 2 dicembre 2022.