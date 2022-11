The Witcher 3: Wild Hunt: ecco il gameplay della versione PS5 e Xbox Series X|S

Come promesso, CD Projekt Red ha mostrato la versione di ultima generazione di The Witcher 3: Wild Hunt, ossia quella PS5 e Xbox Series X|S. In realtà anche la versione PC sarà aggiornata e i contenuti extra arriveranno anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Quindi ce n'è un po' per tutti.

A presentare l'evento sono stati alcuni membri del team di sviluppo, che hanno discusso il lavoro fatto per rimasterizzare il gioco. Il gameplay ha mostrato sequenze note di gioco, migliorate graficamente rispetto alle versioni originali. In cosa? Le ombre sono più precise, le texture sembrano avere una risoluzione più elevata, viene usato il ray tracing e sembrano esserci più dettagli in generale. Su PC ci sarà un nuovo preset, chiamato Ultra Plus. Aggiunta anche la modalità foto, che consentirà di realizzare scatti all'interno del gioco, lavorando su profondità di campo, inquadratura ed effetti vari. Ci sarà anche un contest ufficiale per le migliori foto. Aggiunte anche nuove telecamere, compresa una molto più ravvicinata rispetto a quella standard, che reagirà dinamicamente alla situazione.

Da notare che molte delle novità, come il nuovo menù in gioco dei segni, sono in realtà delle mod rese ufficiali. Del resto CD Projekt Red ha collaborato anche con dei modder per realizzare a questo aggiornamento. Il gioco sarà bloccato a 30fps su Xbox Series S. Su PS5 e Xbox Series X la resa grafica sarà vicina a quella del preset Ultra su PC, mentre su PS4 e Xbox One era vicina a quello Low. Su PS5 ci sarà il supporto ufficiale del DualSense, quindi aspettiamoci un uso estensivo dei feedback aptici.

Novità anche per altre meccaniche. Ad esempio la mappa è stata resa più leggera, ossia non presenterà più di default tutte le icone dei punti d'interesse, che potranno comunque essere riattivate, per favorire l'esplorazione. Il gioco nel suo complesso rimarrà lo stesso che abbiamo imparato ad amare, anche se sono state apportate tante piccole modifiche per renderlo più al passo con i tempi.

Come già riportato, chi possiede The Witcher 3: Wild Hunt per PS4 o Xbox One potrà scaricare gratuitamente l'aggiornamento per PS5 o Xbox Series X|S (per famiglia di console). La nuova edizione del gioco sarà disponibile anche per l'acquisto nei negozi digitali e includerà tutti i DLC e le espansioni, compresi i contenuti ispirati alla serie The Witcher su Netflix. Per giocarci dobbiamo attendere il 14 dicembre 2022.