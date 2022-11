Starfield: Xbox suggerisce che l'RPG non interessa a molti giocatori, è giusto che sia esclusiva

I documenti condivisi dal governo inglese dedicati all'acquisizione di Activision Blizzard sono una piccola miniera d'oro di informazioni. Tramite questi abbiamo ad esempio modo di vedere cosa ne pensate (o forse in che modo vuole presentare il gioco) Microsoft Xbox di Starfield. In poche parole, non vi è un grande pubblico dietro a questo gioco.

Precisamente, come potete vedere poco sotto, Microsoft spiega qual è la sua visione delle esclusive e del loro valore. Il massimo valore di un gioco esclusivo è legato proprio a quei giochi, spesso nuove IP, che non hanno un pubblico chiaro, che sono perlopiù single player e che attirano un gruppo specifico di appassionanti.

I giochi che invece non beneficiano dell'esclusività sono quei titoli che hanno una piccola community, come Fallout 76 (13 milioni di utenti attivi, secondo i dati più recenti, dopo quattro anni dall'uscita, quindi "piccola") e Psychonauts 2 (che non è esclusiva perché il gioco è nato prima dell'acquisizione del team di sviluppo). Inoltre, non hanno senso esclusive per giochi di massa, come Minecraft e Call of Duty.

Il valore migliore è per giochi come Starfield e RedFall, che non hanno un vero e chiaro pubblico secondo Microsoft. Ovviamente si tratta anche di un modo di presentare in luce positiva le proprie strategie commerciali e spiegare che l'acquisizione di Activision Blizzard non ricade nella stessa categoria di Bethesda.

Microsoft, tra l'altro, afferma che The Elder Scrolls 6 è un gioco di "medie dimensioni", quindi il suo punto di vista è molto chiaro.